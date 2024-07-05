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Париж-2024

Сегодня, 10:22

Карацев и Кудерметова не получают допуск на Олимпиаду предположительно из-за МИД Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал возможную причину, по которой теннисисты Аслан Карацев и Вероника Кудерметова не получают разрешение на выступление в нейтральном статусе на Олимпийских играх-2024.

«Состав опубликован и расходится с нашим, но Международная федерация тенниса (ITF) тут совсем ни при чем. И Международный олимпийский комитет (МОК), возможно, тоже не причастен. Вопрос же решается МИД Франции в том числе. Возможно, там дело. Нам не отвечают», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Вероника Кудерметова. МОК не пустил Кудерметову на Олимпиаду. Российская заявка снова сокращается

4 июля ITF представила заявку спортсменов на Олимпиаду в Париже. В нее вошли шесть россиян. В этот список не были включены Карацев и Кудерметова, которых также изначально заявляла ФТР.

Соревнования по теннису на Играх-2024 пройдут с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».

Источник: ТАСС
Аслан Карацев
Вероника Кудерметова
Шамиль Тарпищев
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