Хачанов объяснил, почему отказался играть на Олимпийских играх

Российский теннисист Карен Хачанов впервые прокомментировал свое решение не участвовать в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«Есть несколько вещей, которые я хотел бы сказать. Главное — мои график и календарь, по состоянию здоровья после травмы в прошлом году я не играл все лето. Поэтому, к сожалению, в этом году мне пришлось принять это непростое решение. Сменить травяной корт на грунт всего на один турнир, а потом без всякой подготовки сразу перейти на корты с твердым покрытием. Я просто чувствовал, что это будет тяжело для организма. У меня до сих пор иногда возникают проблемы из-за прошлогодней травмы», — цитирует Ubitennis Хачанова.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир на Играх будет проводиться с 27 июля по 4 августа.