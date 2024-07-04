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Париж-2024

Сегодня, 00:41

Хачанов объяснил, почему отказался играть на Олимпийских играх

Евгений Козинов
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото AFP
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Российский теннисист Карен Хачанов впервые прокомментировал свое решение не участвовать в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«Есть несколько вещей, которые я хотел бы сказать. Главное — мои график и календарь, по состоянию здоровья после травмы в прошлом году я не играл все лето. Поэтому, к сожалению, в этом году мне пришлось принять это непростое решение. Сменить травяной корт на грунт всего на один турнир, а потом без всякой подготовки сразу перейти на корты с твердым покрытием. Я просто чувствовал, что это будет тяжело для организма. У меня до сих пор иногда возникают проблемы из-за прошлогодней травмы», — цитирует Ubitennis Хачанова.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир на Играх будет проводиться с 27 июля по 4 августа.

Карен Хачанов. Российские теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не выступят на Олимпиаде-2024

Источник: https://www.ubitennis.net/2024/07/exclusive-karen-khachanov-on-wimbledon-return-improving-his-game-and-missing-the-olympics/
Теннис
Олимпиада
Карен Хачанов
0
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