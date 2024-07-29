Алькарас сыграет с Сафиуллиным в третьем круге Олимпиады-2024

Испанец Карлос Алькарас обыграл нидерландца Таллона Грикспура во втором круге теннисного турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:1, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 48 минут.

Третья ракетка мира вышел в третий круг и встретится с россиянином Романом Сафиуллиным, который обыграл аргентинца Томаса Этчеверри (6:0, 7:6 (7:1).

Теннис

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Одиночный разряд

2-й круг

Карлос Алькарас (Испания) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:1, 7:6 (7:3)

«Stade Roland Garros».