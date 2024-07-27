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Париж-2024

27 июля, 23:43

Кербер выбила Осаку в первом круге Олимпиады-2024

Руслан Минаев
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Немецкая теннисистка Ангелик Кербер победила японку Наоми Осаку в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 9 минут. Кербер сделала за игру 3 эйса и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. У Осаки — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Во втором круге Кербер сыграет с румынкой Жаклин Кристиян.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Ангелик Кербер (Германия) — Наоми Осака (Япония) — 7:5, 6:3

«Stade Roland Garros»

Теннис
Олимпиада
Анжелика Кербер
Наоми Осака
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