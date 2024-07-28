Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 14:45

Шнайдер победила Коччаретто на старте Олимпиады в Париже

Алина Савинова
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг теннисного турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда 20-летняя спортсменка за 1 час 29 минут обыграла итальянку Элизабет Коччаретто — 6:2, 7:5. Шнайдер 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету представительницы Италии 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей российской спортсменки станет китаянка Сю Ван, которая раннее одержала победу над чешкой Линдой Носковой.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:2, 7:5

«Stade Roland Garros».

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
1
17
Читайте также
Махачев назвал открытие Олимпиады-2024 неуважением ко всем религиям
Теннисный турнир на Олимпийских играх продолжится 28 июля
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Мирра Андреева — Магда Линетт: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады
Олимпиада 2024, 28 июля: расписание соревнований и результаты дня
Свищев: «Если 88% зрителей заявили, что им понравилась церемония открытия Олимпиады, то зачем удалять видео?
Роман Сафиуллин — Алехандро Табило: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады
«Открытие Олимпиады — неуважение ко всем религиям и человеческим ценностям». Чемпион UFC Махачев громит парижские Игры
Екатерина Александрова — Юэ Юань: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Британский теннисист Норри снялся с Олимпиады в Париже

Канадец Оже-Альяссим вышел во второй круг Олимпиады в Париже