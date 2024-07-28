Вторая ракетка мира Гауфф за час обыграла Томлянович в первом круге Олимпиады-2024

Сегодня, 21:14
Американка Коко Гауфф победила австралийку Айлу Томлянович в первом круге Олимпийских игр в Париже — 6:3, 6:0.
Матч продлился 58 минут. Следующей соперницей второй ракетки мира станет аргентинка Мария Лурдес Карле.
Представляющая Францию Варвара Грачева проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майе — 4:6, 6:4, 0:6.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Коко Гауфф (США) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:0
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Варвара Грачева (Франция) — 6:4, 4:6, 6:0
Эмма Наварро (США) — Юлия Грабнер (Австрия) — 6:2, 6:0
Виктория Томова (Болгария) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:4, 7:6 (7:4)
«Stade Roland Garros».