Гауфф раскритиковала судей после вылета с Олимпиады: «Надеюсь, однажды игра станет честной»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф раскритиковала судей после поражения от представительницы Хорватии Донны Векич в третьем круге олимпийского турнира — 6:7 (7:9), 2:6.

В одном из эпизодов встречи Гауфф отбила подачу соперницы, при этом ответный удар хорватки приземлился около задней линии. Линейный судья сначала зафиксировал промах Векич, из-за чего американка не оставила мяч в игре. Главный рефери на вышке посчитал, что удар Векич все же попал в игровое поле, и присудил ей очко.

«Это несправедливо. Вы, ребята, несправедливы ко мне. Я надеюсь, что однажды игра станет честной, но пока это не так», — сказала Гауфф в диалоге с главным арбитром.

В четвертьфинале одиночного разряда Игр-2024 Векич встретится с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и украинкой Мартой Костюк.