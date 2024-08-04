Корреспонденту «СЭ» запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер в нарушение правил

Фотографу «СЭ» не дали сфотографировать серебряных медалисток из России теннисисток Диану Шнайдер и Мирру Андрееву, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Медиатор пресс-конференции, говорившая на английском языке, увела теннисисток, несмотря на просьбу остаться для фото. В зале для пресс-конференций отчетливо написано No videos, то есть запрет действует только на видео. Однако организаторы сказали, что фотографировать нельзя.

Также сотрудники мешали вручить теннисисткам билеты в Диснейленд от «СЭ». Шнайдер успела поблагодарить журналистов и сказать «мы вас любим», после чего их увели в подтрибунное помещение.