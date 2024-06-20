Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 11:15

Кудерметова планирует сыграть на Олимпиаде в Париже в паре с Миррой Андреевой

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Мирра Андреева.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» заявила, что планирует сыграть на Олимпиаде в Париже в паре с полуфиналисткой «Ролан Гаррос" 2024 Миррой Андреевой.

Кудерметова добралась на Игры по рейтингу после отказа других россиянок.

«Что касается пары, то мы уже договорились играть с Миррой Андреевой, попробуем еще перед Олимпиадой потренироваться побольше вместе. А вот насчет микста все будет решаться перед самым началом Игр.

Посмотрим, кто будет в какой форме, особенно физической. У нас ведь теперь будет всего один микст на страну. Удивительно, но после российского финала в Токио оргкомитет решил изменить регламент. Интересно почему?» — сказала Кудерметова.

 
Вероника Кудерметова. «Делала свой выбор участвовать в Олимпиаде исходя из того, что прежде всего я спортсмен». Кудерметова готова биться за медаль Парижа-2024

По разным причинам от участия в Олимпиаде отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева.

В Париже в одиночном и парном разрядах сыграют восемь россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.

Теннис
Сборная России по теннису
Вероника Кудерметова
Мирра Андреева
1
0
Читайте также
Биография Сергея Бобровского: жизнь и карьера российского вратаря «Флориды»
В Германии во время трансляции Евро-2024 показали Крым частью России
Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны ВСУ
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Возгорание резервуара произошло на территории нефтебазы в Тамбовской области
Против жительницы Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Кудерметова — об отказах от Олимпиады: «У нас и так сложный и плотный календарь, а тут еще и прессинг россиян»

Кудерметова — о критике российских олимпийцев: «Давление на меня не повлияет. Главное — мы представляем свой народ»