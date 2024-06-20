Кудерметова планирует сыграть на Олимпиаде в Париже в паре с Миррой Андреевой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» заявила, что планирует сыграть на Олимпиаде в Париже в паре с полуфиналисткой «Ролан Гаррос" 2024 Миррой Андреевой.

Кудерметова добралась на Игры по рейтингу после отказа других россиянок.

«Что касается пары, то мы уже договорились играть с Миррой Андреевой, попробуем еще перед Олимпиадой потренироваться побольше вместе. А вот насчет микста все будет решаться перед самым началом Игр.

Посмотрим, кто будет в какой форме, особенно физической. У нас ведь теперь будет всего один микст на страну. Удивительно, но после российского финала в Токио оргкомитет решил изменить регламент. Интересно почему?» — сказала Кудерметова.

По разным причинам от участия в Олимпиаде отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева.

В Париже в одиночном и парном разрядах сыграют восемь россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.