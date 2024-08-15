Лопырева: «Теперь никто не поспорит с тем, что Джокович — живая легенда!»

Известная российская модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» отреагировала на победу Новака Джоковича в финале мужского одиночного теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже над Карлосом Алькарасом.

«Безусловно, болела за наших теннисистов. Но не меньше переживала и за сербского брата — Новака! И вот оно, чудо. Долгожданное олимпийское золото! Феноменально и так красиво! Теперь никто не поспорит с тем, что Джокович — живая легенда!» — сказала Лопырева «СЭ».

37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.