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Париж-2024

Сегодня, 17:47

Зверев проиграл Музетти в четвертьфинале Олимпиады-2024

Руслан Минаев
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немец Александр Зверев проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже.

Матч завершился в двух сетах со счетом 5:7, 5:7 в пользу итальянца. Встреча продолжалась 2 часа.

Музетти в полуфинале встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия) — 7:5, 7:5

«Stade Roland Garros»

Олимпиада
Александр Зверев (теннис)
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