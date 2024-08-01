Зверев проиграл Музетти в четвертьфинале Олимпиады-2024

Сегодня, 17:47
Немец Александр Зверев проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже.
Матч завершился в двух сетах со счетом 5:7, 5:7 в пользу итальянца. Встреча продолжалась 2 часа.
Музетти в полуфинале встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия) — 7:5, 7:5
«Stade Roland Garros»