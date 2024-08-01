Зверев проиграл Музетти в четвертьфинале Олимпиады-2024

Немец Александр Зверев проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже.

Матч завершился в двух сетах со счетом 5:7, 5:7 в пользу итальянца. Встреча продолжалась 2 часа.

Музетти в полуфинале встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия) — 7:5, 7:5

«Stade Roland Garros»