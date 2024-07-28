Музетти победил Монфиса в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024

Сегодня, 19:32
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл француза Гаэля Монфиса в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже — 6:1, 6:4.
Матч длился 1 час 32 минуты.
Во втором круге Музетти встретится с аргентинцем Мариано Навоне.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Лоренцо Музетти (Италия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:1, 6:4
Себастьян Баэс (Аргентина) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:4, 6:3
Томми Пол (США) — Лучано Дардери (Италия) — 6:4, 4:6, 6:4
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Петрос Циципас (Греция) — 6:2, 6:3
«Stade Roland Garros».