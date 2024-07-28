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Париж-2024

Сегодня, 19:32

Музетти победил Монфиса в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Итальянец Лоренцо Музетти обыграл француза Гаэля Монфиса в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 32 минуты.

Во втором круге Музетти встретится с аргентинцем Мариано Навоне.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Лоренцо Музетти (Италия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:1, 6:4

Себастьян Баэс (Аргентина) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:4, 6:3

Томми Пол (США) — Лучано Дардери (Италия) — 6:4, 4:6, 6:4

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Петрос Циципас (Греция) — 6:2, 6:3

«Stade Roland Garros».

Теннис
Олимпиада
Гаэль Монфис
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