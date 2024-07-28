Музетти победил Монфиса в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024

Итальянец Лоренцо Музетти обыграл француза Гаэля Монфиса в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже — 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 32 минуты. Во втором круге Музетти встретится с аргентинцем Мариано Навоне. Теннис Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины Одиночный разряд 1-й круг Лоренцо Музетти (Италия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:1, 6:4 Себастьян Баэс (Аргентина) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:4, 6:3 Томми Пол (США) — Лучано Дардери (Италия) — 6:4, 4:6, 6:4 Таллон Грикспур (Нидерланды) — Петрос Циципас (Греция) — 6:2, 6:3 «Stade Roland Garros».