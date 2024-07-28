Маррей вышел во второй круг Олимпийского турнира в парном разряде

Британский теннисист Энди Маррей в паре с соотечественником Дэниелом Эвансом победил японцев Таро Даниэля и Кэя Нисикори в первом круге Олимпийского теннисного турнира в парном разряде — 2:6, 7:6 (7:5), 11:9. Игра продолжалась 1 час 55 минут. В следующем круге британцы сыграют с победителями матча Сандер Жилле/Йоран Флиген (Бельгия) — Артур Филс/Уго Умбер (Франция). Теннис Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины Парный разряд 1-й круг Энди Маррей/Дэниел Эванс (Великобритания) — Таро Даниэль/Кэй Нисикори (Япония) — 2:6, 7:6 (7:5), 11:9.