Маррей завершил карьеру после поражения на Олимпиаде в парном разряде

Британские теннисисты Энди Маррей и Дэниэл Эванс в четвертьфинале парного турнира Олимпиады-2024 уступили американцам Тэйлору Фритцу и Томми Полу.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 2:6, 4:6.

Этот матч стал последним в карьере Энди Маррея. Ранее 37-летний британец заявил, что закончит выступать после Олимпиады в Париже.

Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также Маррей дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов на турнирах ATP.