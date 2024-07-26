Фучович — о матче против Надаля на старте Олимпиады: «Я смогу его удивить»

Венгерский теннисист Мартон Фучович поделился мнением о том, что его соперником в первом круге мужского одиночного разряда на Олимпийских играх станет 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.

«Смешанные эмоции... С одной стороны, я не рад, потому что это сильный соперник, но с другой — счастлив, потому что я никогда раньше не играл с Рафой. Это особый случай. Может быть, последний шанс. При хорошей игре я смогу его удивить. Я тренировался с Жомбором Пирошем, потому что он [как и Надаль] левша», — приводит Sportskeeda слова Фучовича.

Ранее сообщалось, что Надаль отменил тренировку перед стартом олимпийского турнира в Париже по неизвестным причинам. При этом днем ранее испанец носил небольшую повязку на правом бедре.

Теннисный турнир на Играх-2024 пройдет с 27 июля по 4 августа. Спортсмены будут выступать на стадионе «Ролан Гаррос».