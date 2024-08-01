Матч Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде перенесли из-за угрозы грозы

Матч российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер против Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой из Чехии в парном разряде на Олимпийских играх в Париже перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Встреча должна была начаться в 17.25 по московскому времени на 7-м корте на стадионе «Ролан Гаррос». Девушки вышли на площадку, провели разминку, а затем супервайзер сообщил о переносе игры. Причиной стала угроза грозы. Перед этим у теннисисток уточняли, готовы ли они играть в 30-градусную жару, но те ответили согласием. Новое время матча будет известно позднее.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.