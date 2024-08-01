Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 17:21

Матч Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде перенесли из-за угрозы грозы

Алина Савинова
Telegram Дзен

Матч российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер против Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой из Чехии в парном разряде на Олимпийских играх в Париже перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Встреча должна была начаться в 17.25 по московскому времени на 7-м корте на стадионе «Ролан Гаррос». Девушки вышли на площадку, провели разминку, а затем супервайзер сообщил о переносе игры. Причиной стала угроза грозы. Перед этим у теннисисток уточняли, готовы ли они играть в 30-градусную жару, но те ответили согласием. Новое время матча будет известно позднее.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
1
0
Читайте также
Скиннер осудила Байлз за золото Олимпиады-2024
Федор Чалов перешел из ЦСКА в греческий ПАОК
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпиада 2024, 1 августа: результаты дня
Андреева / Шнайдер — Крейчикова / Синякова: смотреть трансляция матча Олимпийских игр 2024
Минус еще один нейтральный атлет. Россиян в Париже уже осталось меньше десяти
Пловец Сомов: «Звали в Москву — за 60-80 тысяч рублей. Если бы предложили что-то адекватное — нет проблем»
Сомов — о фотографии с Бахом за мир: «Веселюсь, когда читаю комментарии»
Губерниев — о Сомове: «Он участник Олимпийских игр — это звучит гордо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Китаянка Циньвэнь стала первым теннисистом из Азии, который пробился в финал Олимпиады в одиночном разряде

Алькарас обыграл Пола и вышел в полуфинал Олимпиады-2024