Матч Шнайдер в первом круге Олимпиады-2024 перенесен на другой день

Организаторы теннисного турнира на Олимпиаде-2024 перенесли на более поздний срок матч первого круга одиночного турнира между российской теннисисткой Дианой Шнайдер и итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Встреча была перенесена из-за дождливой погоды. Ранее было объявлено об отмене матчей Павла Котова в одиночном разряде и Елены Весниной с Екатериной Александровой в парном турнире. Ожидается, что игры пройдут в воскресенье, 28 июля.

Олимпийские игры-2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.