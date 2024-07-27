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Париж-2024

Сегодня, 18:59

Матч Шнайдер в первом круге Олимпиады-2024 перенесен на другой день

Диана Шнайдер.
Фото Reuters
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Организаторы теннисного турнира на Олимпиаде-2024 перенесли на более поздний срок матч первого круга одиночного турнира между российской теннисисткой Дианой Шнайдер и итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Встреча была перенесена из-за дождливой погоды. Ранее было объявлено об отмене матчей Павла Котова в одиночном разряде и Елены Весниной с Екатериной Александровой в парном турнире. Ожидается, что игры пройдут в воскресенье, 28 июля.

Олимпийские игры-2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
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