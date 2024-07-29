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Париж-2024

29 июля, 23:22

Медведев и Андреева прокомментировали поражение в первом круге микста на Олимпиаде

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Россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева прокомментировали свое поражение на старте смешанного разряда Олимпийских игр-2024.

В первом круге соревнований они уступили итальянскому дуэту Саре Эррани и Андреа Вавассори со счетом 3:6, 2:6.

Андреева: «Я просто старалась бить все в корт. Меня чуть-чуть разжало, поэтому старалась по максимуму попадать».

Медведев: «У нас была тактика, она была рабочая. Но тактику надо претворять в жизнь. И я понимаю, что иногда я могу хорошо сыграть пару, но в принципе четыре человека на корте мне мешают. И я ошибаюсь на тех мячах, на которых в одиночках никогда не ошибаюсь, хотя корт меньше. Обидно — я хотел доказать себе, что могу. Но я не смог», — приводит слова спортсменов «Чемпионат».

Во втором круге Вавассори и Эррани сыграют с нидерландским дуэтом Уэс Колхоф — Деми Схюрс.

Олимпийский теннисный турнир продолжится до 4 августа.

Источник: «Чемпионат»
Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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