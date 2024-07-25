Медведев и Андреева узнали соперников в миксте в первом круге Олимпиады

Прошла жеребьевка теннисного турнира в смешанном разряде (миксте) на Олимпийских играх в Париже.

Россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева в первом круге сыграют с итальянской парой Сара Эррани Андреа Вавассори.

Другие интересные пары на старте:

Кори Гауфф / Тейлор Фритц (США) — Елена Рыбакина / Александр Бублик (Казахстан);

Александр Зверев / Лаура Зигемунд (Германия) — Томаш Махач / Катержина Синякова (Чехия);

Донна Векич / Мате Павич (Хорватия) — Чжэн Циньвэнь / Чжан Чжичжэнь (Китай).

Турнир на Олимпиад пройдет с 27 июля по 4 августа.