Медведев и Андреева узнали соперников в миксте в первом круге Олимпиады

Сегодня, 13:33
Прошла жеребьевка теннисного турнира в смешанном разряде (миксте) на Олимпийских играх в Париже.
Россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева в первом круге сыграют с итальянской парой Сара Эррани Андреа Вавассори.
Другие интересные пары на старте:
Кори Гауфф / Тейлор Фритц (США) — Елена Рыбакина / Александр Бублик (Казахстан);
Александр Зверев / Лаура Зигемунд (Германия) — Томаш Махач / Катержина Синякова (Чехия);
Донна Векич / Мате Павич (Хорватия) — Чжэн Циньвэнь / Чжан Чжичжэнь (Китай).
Турнир на Олимпиад пройдет с 27 июля по 4 августа.