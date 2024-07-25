Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 13:33

Медведев и Андреева узнали соперников в миксте в первом круге Олимпиады

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Прошла жеребьевка теннисного турнира в смешанном разряде (миксте) на Олимпийских играх в Париже.

Россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева в первом круге сыграют с итальянской парой Сара Эррани Андреа Вавассори.

Другие интересные пары на старте:

Кори Гауфф / Тейлор Фритц (США) — Елена Рыбакина / Александр Бублик (Казахстан);

Александр Зверев / Лаура Зигемунд (Германия) — Томаш Махач / Катержина Синякова (Чехия);

Донна Векич / Мате Павич (Хорватия) — Чжэн Циньвэнь / Чжан Чжичжэнь (Китай).

Турнир на Олимпиад пройдет с 27 июля по 4 августа.

Олимпиада
Даниил Медведев
Мирра Андреева
2
0
Читайте также
Джо Байден обратится к нации после выхода из президентской гонки: что он скажет
Первая ракетка мира Синнер пропустит Олимпиаду из-за тонзиллита
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Велошоссе на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Губерниев рассказал, что думает о невозможности поработать на Олимпиаде
Стало известно, кто заменил Маррея в одиночном разряде Олимпиады в Париже
Медведев и Сафиуллин получили соперников в первом круге парного разряда Олимпиады-2024
Определились соперники Медведева и Сафиуллина в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде
Гандболистки из Швеции купили матрасы ИКЕА для проживания на Олимпиаде в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Медведев и Сафиуллин получили соперников в первом круге парного разряда Олимпиады-2024

Стало известно, кто заменил Маррея в одиночном разряде Олимпиады в Париже