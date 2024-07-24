Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявку на соревнования по теннису в смешанном разряде на Олимпиаде-2024.

В миксте выступят россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева. Также в заявке значатся еще 19 пар: Лаура Зигемунд и Александр Зверев (Германия), Мария Саккари и Стефанос Циципас (Греция), Каролин Возняцки и Хольгер Руне (Дания), Елена Рыбакина и Александр Бублик (Казахстан), Чжэн Циньвэнь и Чжан Чжичжэнь (Китай), Кори Гауфф и Тэйлор Фритц (США), Виктория Голубич и Стэн Вавринка (Швейцария).

Соревнования по теннису пройдут на Олимпиаде-2024 с 27 июля по 4 августа. Кроме Медведева и Андреевой в качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 выступят россияне Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Елена Веснина.