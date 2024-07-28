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Париж-2024

28 июля, 23:17

Медведев и Сафиуллин покинули парный турнир на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграл немцам Кевину Кравицу и Тиму Пютцу в первом круге парного турнира на Олимпиаде в Париже — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 6 минут.

Российский дуэт за игру сделал 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. У немцев — 1 двойная ошибка и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Кравиц и Пютц в следующем круге встретятся с победителями матча Гаэль Монфис/Эдуар Роже-Васслен (Франция) — Шрирам Нараянасвами/Рохан Бопанна (Индия).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Парный разряд

1-й круг

Кевин Кравиц / Тим Пютц (Германия) — Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — 6:4, 6:4

«Stade Roland Garros»

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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