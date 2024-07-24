Медведев не будет жить в Олимпийской деревне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что россиянин Даниил Медведев не будет проживать в Олимпийской деревне в Париже.

«Даня не будет жить в Олимпийской деревне. Он вместе со своими двумя тренерами будет в другом месте жить», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Соревнования по теннису пройдут на Олимпиаде-2024 с 27 июля по 4 августа. Кроме Медведева в качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 выступят россияне Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

24 июля появилась информация, что от проживания в Олимпийской деревне также отказался серб Новак Джокович.