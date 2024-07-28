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Париж-2024

Сегодня, 04:45

Медведев объяснил, почему решил не жить в олимпийской деревне в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему принял решение не жить в Олимпийской деревне на Игра-2024 в Париже.

«В Токио мне очень понравилось в Олимпийской деревне. Там был олимпийский дух, другие спортсмены — очень круто. Много различных причин, но в итоге от этого очень устаешь. Мы, теннисисты, привыкли, что у нас своя бешеная рутина, все по минутам расписано. Пока дойдешь до олимпийской столовой, пока в очереди дождешься еду, пока дойдешь обратно, пока встанешь на автобус. Здесь только 15 нейтральных спортсменов. Решил, что если я хочу медали, то лучше жить в отеле», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Также 28-летний россиянин отметил, что экономнее было бы жить в олимпийской деревне, но он приехал на Игры «не для того, чтобы экономить».

Даниил Медведев, картонная основа кровати в&nbsp;Олимпийской деревне. Медведев и Джокович отказались жить в олимпийской деревне. Другие спортсмены критикуют условия быта

Соревнования по теннису проходият на Олимпиаде-2024 с 27 июля по 4 августа. В первом круге турнира Медведев за час обыграл австралийца Ринки Хидзикату (6:2, 6:1). Следующим его соперником станет победитель матча Себастьян Офнер (Австрия) — Робин Хаасе (Нидерланды).

Источник: Чемпионат
Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
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