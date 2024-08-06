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Париж-2024

Сегодня, 16:59

Медведев — о Шнайдер и Андреевой: «Обидно, что девушки упустили инициативу»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о выступлении Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой на Олимпиаде.

«Смотрел ли женский теннисный финал на ОИ-2024? Да, конечно. Обидно, что девушки упустили инициативу. Сначала во втором сете... На тай-брейке всегда очень тяжело играть. Многие говорят, что тай-брейк — это вообще лотерея, но это не совсем так. Трех мячей не хватило до титула, но я думаю, что все равно надо девчонками гордиться. Они никогда раньше не играли, а в паре важна сыгранность. На Олимпиаду едут соперники, которые десятилетиями выступают вместе. Очень интересно, как Андрееву и Шнайдер будет дальше вести судьба. А мы в Петербурге проведем турнир «Северная пальмира» в конце ноября — начале декабря. Будем скоро приглашать наших гостей», — сказал Медведев.

Российские теннисистки в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10) и стали обладательницами серебряных медалей.

Теннис
Александр Медведев (руководитель)
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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