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Париж-2024

Сегодня, 19:00

Медведев / Сафиуллин — Кравиц / Пюц: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады

Медведев и Сафиуллин сыграют с немцами Кравицем и Пюцем на Олимпиаде 2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский дуэт Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем в матче первого круга Олимпийских игр — 2024 в Париже в парном разряде в воскресенье, 28 июля. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на показ Игр. Трансляцию матча покажут на официальном сайте МОК.

Ранее Медведев провел первый матч в рамках одиночного разряда, где обыграл австралийца Ринки Хидзикату (6:2, 6:1).

Олимпийский теннисный турнир проходит с 27 июля по 4 августа.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России
Теннис
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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