Медведев и Сафиуллин сыграют с немцами Кравицем и Пюцем на Олимпиаде 2024

Российский дуэт Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем в матче первого круга Олимпийских игр — 2024 в Париже в парном разряде в воскресенье, 28 июля. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на показ Игр. Трансляцию матча покажут на официальном сайте МОК.

Ранее Медведев провел первый матч в рамках одиночного разряда, где обыграл австралийца Ринки Хидзикату (6:2, 6:1).

Олимпийский теннисный турнир проходит с 27 июля по 4 августа.