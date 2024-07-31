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Париж-2024

Сегодня, 20:46

Медведев: «В Токио у меня было меньше опыта концентрации целиком на отдельные турниры»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Российский теннисист Даниил Медведев сравнил свое выступление на Олимпиадах в Токио и Париже.

— В Токио у меня было меньше опыта концентрации целиком на отдельные турниры. Я каждый раз ждал, что попрет, как было, скажем, на US Open. Сейчас кажется, я такой концентрации научился — могу сосредоточиться, когда хочу.

Здесь я играл в паре, миксте, одиночке. И каждая дисциплина была для меня важна. Я, правда, старался. Следующие Игры? Для меня Олимпиада важна, но я даже приблизительно не могу предположить, что будет через 4 года. Хочется взять медаль. Олимпийская награда или еще один турнир «Большого шлема»? Хочу и то, и другое, — признался Медведев.

На Олимпиаде в Париже россиянин не смог преодолеть третий райнд, уступив Феликсу Оже-Альяссиму. В Токио теннисист дошел до 1/4 финала, где проиграл шестому сеянному Пабло Карреньо Бусте.

Токио-2020
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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