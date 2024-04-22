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Париж-2024

Сегодня, 20:35

Медведева: «Буду болеть за наших теннисистов, все-таки Олимпийские игры — это мечта»

Алина Савинова
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева ответила на вопрос о том, будет ли она болеть за российских теннисистов на Олимпиаде в Париже.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выступила против участия россиян в Играх и назвала нейтральных спортсменов «бомжами» без флага и гимна.

«Конечно, я буду смотреть, я буду болеть за наших теннисистов. Все-таки Олимпийские игры для каждого фигуриста — это мечта. И до конца моих дней ни одни Олимпийские игры не пройдут мимо меня. Но хотелось бы видеть на Олимпиаде не только ребят, которые выступят, но потом поедут на Уимблдон и там будут реальными звездами, но и ребят, для которых это жизненно необходимо», — заявила Медведева в интервью News.ru.

6 марта Международная федерация тенниса объявила о допуске россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Сообщалось, что представители России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских, а также Паралимпийских играх, если будут соответствовать требованиям к отбору и допуску.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. В ней примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Теннис
Евгения Медведева
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