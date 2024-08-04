Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 18:50

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Сара Эррани / Ясмин Паолини: началась прямая трансляция финала Олимпиады 2024

Андреева и Шнайдер вышли в финал женского парного теннисного турнира Олимпиады
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

На официальном сайте МОК началась прямая трансляция женского парного финала теннисного турнира на Олимпиаде-2024. За золотую медаль борются россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и итальянки Сари Эррани и Ясмин Паолини. Матч проходит на корте Филиппа Шатрие теннисного комплекса «Ролан Гаррос».

На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция финала Андреева / Шнайдер — Эррани / Паолини в перекличке соревновательного дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Андреева и Шнайдер выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. Статистику выступления российских теннисисток вы можете изучить в отдельном материале. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана впервые в карьере приехали на Олимпийские игры.

Сегодня, 4 августа, завершается олимпийский турнир по теннису в Париже-2024. Результаты и календарь остальных дисциплин доступен на нашем сайте.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
1
0
Читайте также
Адель прервала концерт в Мюнхене ради просмотра финального забега на Олимпиаде
Джокович стал олимпийским чемпионом на Играх в Париже
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 4 августа
Олимпиада 2024, 4 августа: финал Андреевой и Шнайдер и другие результаты дня
Дронова заняла 47-е место в групповой гонке на Олимпиаде, Иванченко — 72-я
Андреева и Шнайдер выиграли первый сет в финале Олимпиады-2024 против Паолини и Эррани
На матче Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады полупустые трибуны
Еще одна россиянка рвется к золоту Олимпиады. Она звезда в волейболе, а родом из Исландии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович повторил достижение Андре Агасси

37-летний Джокович стал самым возрастным теннисистом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр