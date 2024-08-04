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Сегодня, 21:44

Мирра Андреева: «Может, мы сыграем еще четыре-пять Олимпиад»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о своем возрасте после завоевания серебряных медалей на Олимпиаде в паре с Дианой Шнайдер.

17-летняя Андреева стала самой молодая олимпийской медалисткой в теннисе с 1992 года. Тогда 16-летняя Дженнифер Каприати победила в Барселоне, обыграв в одиночном финале Штеффи Граф.

«Может, мы сыграем еще четыре-пять Олимпиад. (Шнайдер смеется.) Ну, это мои мысли. Сейчас не лучшее время, чтобы комментировать, насколько мы молодые относительно других медалистов», — сказал Андреева на пресс-конференции.

4 августа россиянки стали обладательницами серебряных медалей на Олимпиаде в Париже. В финале парного турнира они уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини — 6:2, 1:6, 7:10.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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