Андреева — об игре с Медведевым в миксте: «Не прямо в восторге, но было неплохо»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что чувствовала во время выступления на Олимпиаде в Париже.

«Это жесть. Я думала, что умру», — сказала Андреева на YouTube-канале What The Vlog.

Спортсменка также рассказала о выступлении в миксте с теннисистом Даниилом Медведевым. Она заявила, что до ужаса волновалась.

«Честно говоря, ожидала худшего. В целом могу сказать, что играла неплохо. Понравилось ли мне? Не прямо в восторге, но было неплохо», — добавила теннисистка.

Российский дуэт уступил в первом круге Олимпиады Саре Эррани и Андреа Вавассори (Италия) — 3:6, 2:6.

Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей.