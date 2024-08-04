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Париж-2024

Сегодня, 21:24

Мирра Андреева: «Честно, я не ожидала, что мы с Дианой будем в финале Олимпиады»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

Андреева и Диана Шнайдер в финале парного турнира проиграли итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10).

— Как вам олимпийский опыт?

— Играть на первой Олимпиаде — это особенно. Многие люди об этом бы мечтали. Честно, я не ожидала, что мы будем в финале. Посмотрим, как сыграемся. Первый матч стал одним из самых сложных. Если бы кто-то нам в начале сказал, что мы будем в финале, я бы не поверила. Но мы расстроены тем, что упустили медаль, — сказал Андреева на пресс-конференции.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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