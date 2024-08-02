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Париж-2024

Сегодня, 19:04

Мирра Андреева: «Мы специально проиграли предпоследний гейм, чтобы все было по сценарию»

Мирра Андреева с юмором отреагировала на выход в финал парного турнира на Олимпиаде-2024
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в финал парного турнира с Дианой Шнайдер на Олимпиаде-2024 в Париже.

— Выиграть с первого матч-бола и без нервов? Ну, нет — это будет нарушением традиции, так нельзя (Смеется.). На самом деле мы специально проиграли предпоследний гейм, чтобы все было по сценарию, — передает слова Андреева корреспондет «СЭ».

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Мирра Андреева
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