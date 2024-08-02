Мирра Андреева: «Ради победы на Олимпиаде стираю носки каждый день»

Российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в финал парного турнира с Дианой Шнайдер на Олимпиаде-2024 в Париже рассказала о привычках, которых придерживается для успешного выступления.

«Раз все так успешно складывается на Олимпиаде, я стараюсь каждый день повторять одни и те же действия: встаю в одно и то же время, ношу одну и ту же одежду — вплоть до носков. Поэтому я провожу свои вечера за тем, что постоянно стираю. Это отнимает время, но ради победы на Олимпиаде я готова. Тренера, к слову, тоже заставила ходить в одном и том же», — сказал Андреева.

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.

(Мария Маркова)