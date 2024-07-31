Мирра Андреева: «В самом Париже дух Игр так остро не ощущается. Во время «Ролан Гаррос» баннеров больше»

Российская теннисистка Мирра Андрееева рассказала об атмосфере в Париже во время Олимпиады.

«Я живу в 10 минутах езды от кортов «Ролан Гаррос», что достаточно близко, и на моем пути никаких особенных признаков проходящей Олимпиады нет. Париж себе и Париж. Кажется даже, что когда проходит «Ролан Гаррос» баннеров и другой символики гораздо больше. Как будто бы в самом городе дух Игр так остро не ощущается», — сказала Андреева.

Россиянка в паре с Дианой Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в парном разряде. Во втором круге они за 1 час 16 минут одержали победу над канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес — 6:4, 6:0.