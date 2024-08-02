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Париж-2024

Сегодня, 19:12

Мирра Андреева выбрала между победой на Олимпиаде и турнире «Большого шлема»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос, что для нее важнее — победа на Олимпийских играх или на турнире «Большого шлема».

«Если бы мне предложили выбрать между Олимпиадой и Большим шлемом месяц назад, я бы выбрала последний. Сейчас понимаю, что победа на «мэйджоре» значима в сфере тенниса, если скажешь об этом человеку не из мира спорта, он может и не понять. А вот если говоришь: «Я — олимпийская чемпионка», все все понимают. Поэтому будем делать все возможное, чтобы так и представляться», — сказала теннисистка.

Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде и встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Мирра Андреева
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