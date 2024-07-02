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Париж-2024

Сегодня, 12:36

МОК до 4 июля проверит оставшихся российских теннисистов для участия в Олимпиаде

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МОК должен до 4 июля проверить оставшихся российских теннисистов для участия в Олимпийских играх-2024, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITF.

«ITF утвердит полный список теннисистов, участвующих в Олимпийских играх, в ближайший четверг, 4 июля», — рассказали в пресс-службе.

В актуальном списке МОК среди допущенных российских теннисистов пока отсутствуют Вероника Кудерметова и Аслан Карацев. В понедельник, 1 июля, Анастасия Потапова получила приглашение на участие в предстоящих соревнованиях.

Ранее МОК допустил до олимпийского турнира Даниила Медведева, Романа Сафиуллина, Павла Котова, Екатерину Александрову, Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и только в индивидульных дисциплинах.

Источник: ТАСС
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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