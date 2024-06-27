МОК допустил теннисистов Медведева и Андрееву к участию в Олимпиаде-2024

Восемь российских теннисистов получили допуск на Олимпийские игры в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

В теннисном турнире смогут участвовать следующие российские спортсмены: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева.

Однако Федерация тенниса России (ФТР) ранее сообщила, что Рублев, Хачанов, Касаткина и Самсонова не сыграют на Олимпиаде. При этом в состав национальной команды были включены Павел Котов, Аслан Карацев, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер, которых нет в списке МОК.

Также сообщается, что на Играх-2024 смогут выступить белорусские спортсменки Арина Соболенко, которая ранее заявила, что не выступит в Париже, и Виктория Азаренко.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на соревнования в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.