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Париж-2024

Сегодня, 14:24

Испанские теннисистки Букса и Соррибес-Тормо завоевали бронзу в парном разряде Олимпиады-2024

Кристина Букса и Сара Соррибес-Тормо.
Фото Reuters
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Испанские теннисистки Кристина Букса и Сара Соррибес-Тормо обыграли представительниц Чехии Каролину Мухову и Линду Носкову в матче за третье место парного разряда Олимпиады-2024 — 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Носкова и Мухова один раз подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных. У Буксы и Соррибес-Тормо ни одного эйса, ни одной двойной и пять реализованных брейков из девяти.

Букса и Соррибес-Тормо стали бронзовыми призерами Игр-2024 в парном разряде.

Золотые медали турнира оспорят российский дуэт Мирра Андреева — Диана Шнайдер с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Решающий матч пройдет 4 августа.

«СЭ» проведет прямую трансляцию финала парного турнира Олимпийских игр в Париже.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

Матч за 3-е место

Кристина Букса / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Каролина Мухова / Линда Носкова(Чехия) — 6:2, 6:2

«Stade Roland Garros».

Теннис
Олимпиада
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