Музетти обыграл Оже-Альяссима и завоевал бронзу Олимпиады в Париже

3 августа, 23:13
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти победил канадца Феликса Оже-Альяссима в матче за третье место на Олимпиаде-2024 в Париже - 6:4, 1:6, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 17 минут.
Музетти сделал 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Оже-Альяссима 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
Матч за 3-е место
Лоренцо Музетти (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:4, 1:6, 6:3
«Stade Roland Garros»