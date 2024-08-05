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Париж-2024

Сегодня, 09:12

На Олимпиаде в Париже самого титулованного теннисиста в истории России назвали нейтральным спортсменом

Виктория Кравченко
Евгений Кафельников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Телеканал Eurosport в прямом эфире выложил подборку олимпийских чемпионов, в которой российского теннисиста Евгения Кафельникова представили как нейтрального спортсмена.

Это произошло вчера, 4 августа, после того как сербский теннисист Новак Джокович стал олимпийским чемпионом, выиграв у испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6, 7:6.

Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. В 2000 году он выиграл Игры в Сиднее, обыграв в финале немца Томми Хааса со счетом 7:6, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.

Один из болельщиков выложил соответствующий скриншот, на котором Кафельникова указали как нейтрального спортсмена.

«Позор! В 2000 году Евгений Кафельников представлял Россию, а не AIN», — написал фанат.

Сам теннисист сделал репост возмущенного поста болельщика в своей соцсети.

Евгений Кафельников
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