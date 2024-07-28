Надаль поделился мнением о возможности сыграть с Джоковичем на Олимпиаде в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, готов ли он к потенциальному последнему матчу против серба Новака Джоковича на Олимпиаде. Спортсмены могут встретиться во втором круге турнира.

Ранее, говоря о возможной встрече с испанцем, Джокович заявил, что это будет «их последним танцем».

«Последний матч на Олимпиаде с Джоковичем? Кто сказал, что это мой последний матч?» — приводит Punto de Break слова Надаля.

27 июля Надаль вместе с Карлосом Алькарасом одержал победу в первом круге парного турнира на Играх. В первом раунде одиночного разряда он должен сыграть с венгром Мартоном Фучовичем. Однако ранее испанец поставил под сомнение свое участие в одиночке.