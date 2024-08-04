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Париж-2024

Сегодня, 20:16

Надаль поздравил Джоковича с победой в финале Олимпиады

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил серба Новака Джоковича с победой на Олимпийских играх в Париже (Франция). В финале он обыграл Карлоса Алькараса на двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Новак, поздравляю с оформлением «Золотого «Шлема», а также с достижением того, чего ты хотел. Молодец», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.

Олимпиада
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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