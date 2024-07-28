Надаль пробился во второй круг Олимпиады-2024, где сыграет против Джоковича

Рафаэль Надаль одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем в первом круге олимпийского турнира — 6:1, 4:6, 6:4.

Встреча продолжилась 2 часа 32 минуты. Фучович один раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Надаля один эйс, три двойные и четыре реализованных брейка из восьми.

Во втором круге Игр-2024 Надаль сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Олимпийский теннисный турнир продлится до 4 августа.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:1, 4:6, 6:4

«Stade Roland Garros».