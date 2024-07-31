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Париж-2024

31 июля, 23:18

Надаль: «Не знаю, последний ли раз я играл в Париже»

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о своей дальнейшей карьере.

«Я доволен любовью и поддержкой, которые получаю здесь в Париже каждый раз, когда выхожу на корт. Не знаю, последний ли это раз. Возможно, да. Один этап для меня закончился: моей целью было сосредоточиться на Олимпийских играх. Теперь мне надо немного отдохнуть и переключиться. Когда у меня будет ясный разум, я приму решение о том, каким будет следующий этап для меня», — сказал Надаль.

Рафаэль Надаль. Надаль — о завершении карьеры: «Когда Олимпиада закончится, я приму необходимые решения»

Надаль и Карлос Алькарас в четвертьфинале парного турнира Олимпиады-2024 уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму (2:6, 4:6).

Рафаэль Надаль
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