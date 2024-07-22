Надаль рассказал, чего ждет от предстоящего участия в Олимпиаде в Париже

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о своем предстоящем участии в Олимпиаде в Париже, где он сыграет в парном разряде с Карлосом Алькарасом.

«Счатслив быть частью команды олимпийских спортсменов и представлять Испанию. Это самое важное событие в спорте, я надеюсь, что смогу найти необходимую энергию и провести хорошие тренировки», — цитирует Надаля Punto de Break.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» в 131-й раз сыграет в матче за трофей. На его счету 92 победы на турнирах ATP и «мейджорах» и 38 финалов.