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Париж-2024

Сегодня, 09:36

Надаль: «Алькарасу суждено стать одним из лучших теннисистов в истории»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о перспективах своего соотечественника Карлоса Алькараса.

«Я думаю, что он — игрок, которому суждено стать одним из лучших в истории. Именно это я чувствую, когда вижу, как он играет. Однако никогда не знаешь, что жизнь преподнесет», — приводит Sportskeeda слова Надаля.

Также он рассказал, как проходит их с Алькарасом подготовка к парному турниру на Олимпийских играх.

«Нам еще предстоит усовершенствовать некоторые свои движения, поработать над ударами. Времени остается все меньше и меньше, но мы очень взволнованы и полностью сосредоточены», — добавил испанец.

38-летний Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016. Для 21-летнего Алькараса это будут дебютные Игры.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос».

Источник: Sportskeeda
Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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