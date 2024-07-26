Надаль: «Алькарасу суждено стать одним из лучших теннисистов в истории»

Сегодня, 09:36
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о перспективах своего соотечественника Карлоса Алькараса.
«Я думаю, что он — игрок, которому суждено стать одним из лучших в истории. Именно это я чувствую, когда вижу, как он играет. Однако никогда не знаешь, что жизнь преподнесет», — приводит Sportskeeda слова Надаля.
Также он рассказал, как проходит их с Алькарасом подготовка к парному турниру на Олимпийских играх.
«Нам еще предстоит усовершенствовать некоторые свои движения, поработать над ударами. Времени остается все меньше и меньше, но мы очень взволнованы и полностью сосредоточены», — добавил испанец.
38-летний Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016. Для 21-летнего Алькараса это будут дебютные Игры.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос».