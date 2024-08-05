Петрова — о серебре Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде: «Это замечательный результат в таком юном возрасте»

Бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024.

Российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10).

«Считаю, что Эррани сбила темп. При счете 2:5 в первом сете она взяла медицинский тайм-аут. Потом девочки упустили инициативу. Во втором сете итальянки сразу сделали брейк и воспряли духом, стали друг друга подбадривать и навязали нашим теннисисткам тягучую игру. На тай-брейке Андреева и Шнайдер играли очень пассивно. Нужно было идти вперед, рисковать, стараться играть первым номером. Но они остались в этой перестрелке. Это было неправильное тактическое положение с их стороны. Мирра и Диана не часто играют пары. Они недостаточно опытные в таких ситуациях в финалах крупных соревнований. Я считаю, что для них это хороший опыт. Все равно молодцы, что добрались до финала. Это наша единственная медаль в теннисе. Это замечательный результат в таком юном возрасте», — сказала Петрова «СЭ».

До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.