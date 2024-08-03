Петрова: «То, что Андреева и Шнайдер дошли до финала — это невероятно и здорово»

Бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова прокомментировала выход Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Мне очень понравилась сыгранность девчонок, видно, что они прочувствовали и поняли друг друга, очень хорошо взаимодействуют и получают от этого удовольствие. То, что они по возрасту близки, дает им очень много общего. И по игре мне очень нравится, как Мирра Андреева держит плотно заднюю линию — безошибочно, хорошо принимает и подает.

А Шнайдер использует силу Андреевой, идет на перехват и быстро действует у сетки. И сама Диана с ее левой руки хорошо подает во второй левый квадрат уходящую. Девчонки меня впечатлили, большие молодцы, нашли взаимодействие. То, что они дошли до финала — это невероятно и здорово», — цитирует ТАСС Петрову.

4 августа в финале Андреева и Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.