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Париж-2024

18 июня, 23:12

НОК Сербии подтвердил участие Джоковича на Олимпийских играх-2024

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Сербии подтвердил, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович примет участие на Олимпиаде-2024 в Париже.

На текущий момент среди сербских теннисистов по рейтингу в одиночный разряд попадают Джокович и 56-я ракетка мира Душан Лайович.

Ранее Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» из-за травмы мениска. В настоящее время серб проходит восстановление и неизвестно, сыграет ли он на Уимблдоне-2024.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом Игр в одиночном разряде является немец Александр Зверев.

Новак Джокович
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