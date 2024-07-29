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Олимпиада

Сегодня, 21:11

Джокович: «Синнер и Алькарас показывают великолепный теннис, но я не собираюсь отставать»

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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал уровень игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Алькарас и Синнер — лидеры, не просто так они сейчас лучшие игроки мира. Они показывают великолепный теннис, я все еще стараюсь не отставать. Думаю, в прошлые годы мне это неплохо удавалось. Этот год был неровным, но я очень доволен, что после операции на колене смог дойти до финала Уимблдона. Здесь я отлично играю, но никогда не знаешь, что будет дальше», — приводит слова Джоковича «Чемпионат».

Во втором круге олимпийского одиночного турнира в Париже Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля. Следующим соперником серба станет немец Доминик Кепфер.

Источник: «Чемпионат»
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Янник Синнер
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